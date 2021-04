Le notizie del giorno, Icardi può tornare in Italia. Scambio Juve-United, il retroscena di Gosens su Cristiano Ronaldo

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Mauro Icardi potrebbe tornare di nuovo in Italia. Impossibile pensare ad in ritorno all’Inter, da escludere anche la soluzione che porta al Milan, soprattutto considerando il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. La soluzione più probabile è quella che porta alla Roma, sono andati in scena contatti tra il club giallorosso e quello francese, ancora c’è distanza tra domanda ed offerta ma l’accordo tra i club non è da escludere. Più difficile raggiungere l’intesa con il calciatore, soprattutto per la volontà di Icardi. La prima scelta dell’argentino è infatti la Juventus, l’ex Inter vorrebbe fare coppia con Cristiano Ronaldo. Le prossime settimane saranno comunque molto importanti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Juventus ha intenzione di costruire una squadra più forte per la prossima stagione e ha bisogno di calciatori in grado di fare la differenza. Nelle ultime ore sono circolate voci direttamente dall’Olanda. Secondo quanto riporta soccernews.nl: la Juventus sarebbe pronta ad aprire una trattativa con il Manchester United per uno scambio a sorpresa: Adrien Rabiot in Inghilterra, in cambio di Donny van de Beek. L’olandese non si è ambientato al meglio in Inghilterra e potrebbe lasciare subito i Red Devils. La trattativa non è entrata nella fase calda, ma è un’idea interessante. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Gosens può considerarsi uno dei migliori esterni del campionato di Serie A, si sta confermando un calciatore preziosissimo anche in fase realizzativa. Il futuro è ancora tutto da decidere, in particolar modo si preannuncia l’assalto di tanti club, in Italia ed all’estero. Gosens ha svelato un retroscena su Cristiano Ronaldo che ha fatto molto discutere, il riferimento arriva direttamente dal suo libro.“Dopo la partita contro la Juventus, ho cercato di realizzare il mio sogno di avere la maglia di Ronaldo. Dopo il fischio finale sono andato da lui, non sono nemmeno andato dal pubblico per festeggiare, ma Ronaldo non ha accettato. Gli ho chiesto: Cristiano, posso avere la tua maglietta? Non mi ha nemmeno guardato, ha detto solo no”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).