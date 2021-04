Le notizie del giorno, il futuro di Cristiano Ronaldo ed il valzer di portieri. Ceferin avvisa Juventus e Milan

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre italiane ed estere. Cristiano Ronaldo non è sicuramente soddisfatto della stagione della Juventus, in campionato ma soprattutto in Champions League. Il portoghese si sente in grado di poter fare ancora la differenza e di vincere trofei importanti e l’addio al termine della stagione non è completamente da escludere, molto dipenderà dalle offerte. Ronaldo è sembrato sottotono nelle ultime partite, principalmente per una questione motivazionale più che tecnica. Il suo desiderio è quello di tornare al Real Madrid, ma Florentino Perez ha chiuso la porta. La trattativa più calda è quella con il Manchester United, anche in questo caso sarebbe un ritorno. I Red Devils avrebbero offerto 17 milioni di ingaggio, cifra ancora troppo bassa. Cr7 percepisce 30 milioni di euro e non vorrebbe scendere sotto i 20. La trattativa è destinata ad entrare nel vivo nelle prossime settimane. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La finestra estiva si preannuncia comunque scoppiettante, in particolar modo dovrebbe andare in scena un vero e proprio valzer di portieri che dovrebbe coinvolgere anche Juventus, Milan e Inter.

INTER – Samir Handanovic non è più una sicurezza. Nelle ultime due partite l’estremo difensore è stato autore di gravi errori che sono costati punti alla squadra di Antonio Conte. Le qualità dello sloveno sono ancora ottime, ma non è più un top nel suo ruolo. L’Inter sta valutando un sostituto all’altezza e ha avviato i contatti con Musso. L’argentino è stato autore di una stagione entusiasmante ed è pronto per il grande salto. L’operazione con l’Udinese è stata avviata e la fumata bianca per la prossima stagione è molto probabile

.JUVENTUS – I bianconeri sono soddisfatti del rendimento del portiere Szczesny, ma il mercato regala un’occasione irrinunciabile per la Juventus: Gigio Donnarumma. Il giovane portiere è in trattativa con il Milan per il rinnovo ma l’accordo non è scontato. La Vecchia Signora pregusta l’affare a zero e sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra importantissima per convincere il portiere. A quel punto il polacco sarebbe costretto a lasciare la Juventus. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nel mondo del calcio continua a tenere banco il caso della SuperLega ed il presidente Ceferin avvisa Juventus e Milan, intenzionati ad appoggiare ancora la competizione. Attraverso il portale “Der Spiegel” ha deciso di mettere le cose in chiaro: “Chiunque continui a essere coinvolto nella Superlega, in futuro non potrà giocare nelle competizioni Uefa”, sulla stessa linea delle squadre italiane anche Barcellona e Real Madrid. “È chiaro che i club dovranno decidere se sono un club di Superlega o se sono un club europeo. Nel primo caso, ovviamente, non giocheranno in Champions League. Se sono pronti a farlo, possono giocare nella loro competizione. Stiamo ancora aspettando la perizia legale e poi diremo, ma tutti dovranno affrontare le conseguenze per le loro decisioni, e lo sanno bene”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).