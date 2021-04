Le notizie del giorno, il giallo dell’espulsione di Ibrahimovic. Il prezzo di Icardi, la prima panchina di Di Natale

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. E’ giallo sull’espulsione di Zlatan Ibrahimovic, la frase dello svedese potrebbe essere stata fraintesa. E’ spuntato un video di una discussione tra l’attaccante e l’arbitro: “Mi sembra strano, eh?”, il direttore di gara potrebbe aver capito: “Sei un bastardo, eh?”. Una conferma era arrivata già da Pioli al termine della partita: “Ho parlato con Zlatan e mi ha detto che non lo ha assolutamente offeso. Ha discusso ma non gli ha mancato di rispetto. Poi non ho parlato con Maresca e non so la sua versione. L’ultima frase che gli avrebbe detto è: “Allora non ti interessa quello che dico io”. Dispiace perché Ibra stava bene in campo”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Icardi continua a confermarsi uno dei migliori calciatori in circolazione ed un finalizzatore veramente importante. E' seguito con insistenza da alcuni club di Premier League ma l'ex Inter vorrebbe tornare in Italia. La Roma pensa ad Icardi come sostituto di Dzeko, considerando il probabile addio del bosniaco. Ma il sogno dell'argentino è quello di formare una super coppia con Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il Psg ha fissato il prezzo: 40 milioni di euro. Si tratta di una cifra alla portata delle squadre italiane nonostante il periodo di crisi, non è da escludere anche uno scambio, in particolar modo la Juventus può mettere sul piatto il cartellino di Paulo Dybala. La Juventus ha bisogno di un finalizzatore, lavoro svolto in parte in questa stagione da Morata. Lo spagnolo potrebbe però tornare all'Atletico Madrid per una questione economica, il riscatto è infatti molto alto e la Juventus non avrebbe preso ancora una decisione. L'intenzione dei bianconeri sembra quella di puntare tutto su Icardi.

Silvio Baldini si è dimesso e non è più l'allenatore della Carrarese, al suo posto arriva Antonio Di Natale. La squadra è reduce dalla brutta sconfitta contro l'Albinoleffe, la situazione di classifica è sempre più pericolosa ed il rischio dei playoff è concreto. In 35 partite ha totalizzato 40 punti, ma le ultime prestazioni non sono state all'altezza. L'ex attaccante dovrà portare tranquillità in un momento di vera crisi.