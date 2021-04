Le notizie del giorno, incontro Agnelli-Allegri. Duro confronto in casa Roma, la nuova squadra di Gattuso

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Già da alcune settimane circola la soluzione che porta al ritorno alla Juventus di Massimiliano Allegri. Arrivano conferme sull’incontro con il presidente Andrea Agnelli, il faccia a faccia sarebbe però avvenuto prima del derby contro il Torino. Ufficialmente per gli auguri di Pasqua, Agnelli e Allegri sono legati da un rapporto di amicizia ma con ogni probabilità si è parlato anche della panchina della Juventus. Allegri sarebbe disposto a tornare anche a campionato in corso, ovviamente anche con la possibilità di rimanere nella prossima stagione. Il ritorno di Allegri è molto più di un’idea. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Iachini non ha praticamente chance di essere confermato nella prossima stagione, la Fiorentina è un club ambizioso e ha bisogno anche di entusiasmo. Negli ultimi giorni è stato effettuato un passo quasi decisivo verso l’allenatore della prossima stagione: si tratta di Gennaro Gattuso. Ringhio saluterà il Napoli al termine della stagione, il rapporto con il presidente De Laurentiis si è compromesso e non ci sono i margini per continuare insieme. Gattuso è un vecchio obiettivo della Fiorentina e questa volta il tentativo è destinato a portare frutti. Esiste già un’intesa di massima, la fumata è prevista al termine della stagione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli aggiornamenti

La stagione può regalare ancora delle soddisfazioni alla Roma, i giallorossi sono l’unica squadra italiana rimasta in corsa per l’Europa. La compagine di Fonseca sarà chiamata dalla trasferta contro l’Ajax per i quarti di finale di Europa League, l’obiettivo è tornare a casa con un risultato positivo e poi giocarsi tutto nella partita di ritorno. Prima dell’allenamento di oggi è andato in scena un incontro tra Fonseca, il ds Pinto e la squadra, i toni sono stati accesi. Gli ultimi risultati hanno portato malumore, ma il tecnico ha confermato la volontà di lottare fino all’ultima partita. Lo stesso allenatore si gioca la conferma in panchina per la prossima stagione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si è registrata una lite pesantissima in casa Chelsea. E’ scoppiata una rissa all’interno del gruppo, i protagonisti sono stati il portiere Kepa ed il difensore Rudiger. Secondo quanto riportato dal Telegraph si sarebbe verificato un duro scontro tra i due compagni, la lite sarebbe stata abbastanza violenta. Immediato l’intervento del tecnico Tuchel che ha allontanato l’ex Roma dall’allenamento. La squadra adesso dovrà affrontare il Porto in Champions League per i quarti di finale, una sfida che sarà fondamentale per la stagione dei Blues. E l’ambiente non è di certo dei migliori, lo spogliatoio del Chelsea sembra in parte spaccato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).