Le notizie del giorno, Juventus in crisi tecnica ed economica. La furia dei tifosi, la gaffe della fidanzata di Dybala

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. La Juventus deve fare i conti con problemi fuori dal campo. La crisi si è accentuata a causa del Coronavirus, ovviamente a risentirne è stata anche la Juventus. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ la dirigenza bianconera avrebbe infatti già chiesto al gruppo squadra un sacrificio come in occasione del primo lockdown: ovvero quello di rimandare al prossimo esercizio il pagamento almeno parziale degli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Prima del match contro il Torino (2-2 il risultato finale) striscione durissimo dei tifosi della Juventus contro la squadra: “Avete a cuore solo social, sponsor e milioni. Pensate al derby‼️ Fuori i cogl…‼️”, il messaggio è riferito anche alla festa organizzata da McKennie e che ha visto la presenza anche di Dybala e Arthur. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

In casa Juventus continua a tenere banco anche il festino organizzato dal centrocampista McKennie, al party hanno partecipato anche Dybala e Arthur. Oriana Sabatini, la fidanzata di Dybala ha provato a difendere il calciatore della Juventus, ma ha commesso una gaffe. Intervenuta ai microfoni della trasmissione televisiva argentina Lam, lady Dybala ha ammesso: “non è stata una festa clandestina. Il mio ragazzo si è riunito per partecipare ad una cena, come accaduto vari mercoledì. Ogni settimana ci sono sempre le stesse persone, mercoledì non erano nemmeno in dieci. Non è vero che fossero venti”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).