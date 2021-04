Le notizie del giorno, la risposta di Cristiano Ronaldo allo United. Le federazioni contro la Superlega, la Serie B si ferma

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato di Serie A ed estero. La Juventus deve decidere il futuro di Cristiano Ronaldo. Il contratto di CR7 è in scadenza nel 2022, ma potrebbe anche decidere di anticipare l’addio. Le qualità del portoghese non sono in discussione, ma il calciatore è rimasto deluso dal rendimento della Juventus. E’ un calciatore ancora in grado di fare la differenza e cerca un progetto ambizioso. Le squadre interessate a Cristiano Ronaldo sono Real Madrid, Psg e Manchester United. Secondo voci provenienti dalla Spagna i Red Devils avrebbero offerto a Cristiano Ronaldo un contratto da 17 milioni, troppo pochi considerando i 30 corrisposti dalla Juventus. L’attaccante pretende almeno 20 milioni, l’unica squadra in grado di corrispondere la cifra sembra il Psg, ma la trattativa non è entrata nella fase calda. Ecco perché CR7 potrebbe onorare in contratto con la Juventus. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Uefa, Federcalcio inglese e Premier League, Federcalcio spagnola reale (RFEF) e LaLiga, Federcalcio italiana (FIGC) e la Lega Serie A hanno deciso di schierarsi contro il progetto della Superlega. “Resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto – si legge in una nota congiunta, e –prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia giudiziario che sportivo, al fine di evitare che cio’ accada“, minacciando i club e i giocatori di vietargli di partecipare alle competizioni internazionali. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli aggiornamenti

E’ arrivata la decisione per quanto riguarda il campionato di Serie B, il torneo si ferma dopo il focolaio scoppiato in casa Pescara ed il rinvio di alcune partite. L’Assemblea di Lega Serie B riunita in via d’urgenza oggi in videoconferenza, presenti tutte le società, ha deliberato le nuove date della 16ª, 17ª, 18ª e 19ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2020/2021, nonché delle eventuali gare di playoff e playout.

Le date delle ultime quattro giornate:

16ª giornata di ritorno sabato 01.05.2021 anziché martedì 20.04.2021

17ª giornata di ritorno martedì 04.05.2021 anziché sabato 24.04.2021

18ª giornata di ritorno venerdì 07.05.2021 anziché sabato 01.05.2021

19ª giornata di ritorno lunedì 10.05.2021 anziché venerdì 07.05.2021

Così come previsto le partite della 18ª e 19ª giornata di ritorno si giocheranno in contemporanea, salvo poter comunque essere disputate in più blocchi, nel caso non si rendesse necessaria, ai fini della classifica, la contestualità di tutte le gare. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).