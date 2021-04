Le notizie del giorno, la verità di Ibrahimovic. Sette club di Serie A contro Dal Pino, arrestato calciatore iracheno

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. L’attaccante Zlatan Ibrahimovic ha deciso di rispondere alle polemiche sul presunto pranzo in un ristorante di Milano nel periodo di zona rossa. Il calciatore del Milan è stato intercettato da ‘zona Bianca’: “Pranzo? No, era un grande meeting. Nessuno ha mangiato”, ha dichiarato lo svedese. Ibrahimovic è stato ripreso da una telecamera nascosta, ma nel frattempo non ha perso la calma: “Di che cosa parli? Cosa vuoi? Fare foto? Nessuno ha mangiato. Tieni la maschera giusta che è fuori”. La vicenda sembra ancora alle battute iniziali, ma lo svedese ha deciso di mettere le cose in chiaro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La notizia del giorno, gli aggiornamenti

Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva, ma si registrano anche momenti di grande tensione. Nel dettaglio 7 club del massimo campionato italiano (ci sono anche Juventus, Inter, Napoli e Lazio) hanno chiesto le dimissioni del presidente Dal Pino tramite un atto di sfiducia, è quanto riportato da ilsole24ore.com. Secondo le ultime indiscrezioni i club avrebbero inviato una lettera con richiesta di dimissioni mentre nella seconda è ipotizzata una denuncia per cattiva gestione. Il motivo dello scontro riguarderebbero i diritti tv. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una brutta vicenda legata al mondo del calcio: un giocatore iracheno è stato arrestato con una pesantissima accusa, quella di preparare attentati in Kurdistan. Si tratta di Firas Hassan Hussein, il calciatore è stato fermato al consiglio di sicurezza regionale del Kurdistan in quanto affiliato all’Isis. Sono stati sventati alcuni attacchi terroristici, Firas si era unito all’Isis assieme a tre fratelli, due dei quasi sono stati uccisi in battaglia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Pierre-Emerick Aubameyang ha la malaria. Il calciatore dell’Arsenal ha confermato la notizia attraverso un messaggio pubblicato sui profili social. L’attaccante ha pubblicato un selfie dall’ospedale con l’obiettivo di rassicurare tutti i tifosi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).