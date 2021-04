Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. In casa Juventus continua a tenere banco il caso Suarez. Nelle ultime ore è stata pubblicata la testimonianza di Andrea Agnelli sull’esame considerato ‘farsa’ che ha scatenato tante reazioni. Adesso sono stati depositati agli atti della magistratura di Perugia decine di pagine di chat di messaggi e mail che mettono ancora di più dubbi sul ruolo della Juventus. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera è stato rintracciato un sms di Paratici: “La prefettura ha confermato che oggi non mi poteva ricevere. Dina sta cercando di fissare per domani mattina!”, Paratici risponde: “Caz.. siamo la Juve e non ci riceve la prefettura”. Dina è Dina Moschillo, assistente del presidente Agnelli che proverà ad accelerare i tempi. Lombardo scrive un altro messaggio a Paratici: “da Dina – Maurizio, il vicario del prefetto dr. Parente ti aspetta domani alle 12 in Prefettura”. Lombardo ha chiesto l’intervento della Moschillo “al fine di farle richiedere un appuntamento per me in prefettura per ulteriori chiarimenti circa la procedura di concessione della cittadinanza”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Fabio Paratici è in scadenza di contratto con la Juventus e l’intenzione sembra quella di non rinnovare. Il percorso è stato molto importante, ma le ultime vicende sembrano destinate a portare alla rottura. Il club bianconero si è già messo alla ricerca di un possibile sostituto e sono tre i nomi al vaglio. E’ tornata alla ribalta la pista che porta a Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli. La soluzione romantica sarebbe quella del ritorno di Marcello Lippi, il ruolo dell’ex Ct della Nazionale sarebbe quello di direttore dell’area tecnica. Infine si è parlato di un ritorno di Marotta, il dirigente ha portato di nuovo in alto l’Inter e l’addio ai colori nerazzurri non è completamente da escludere. La Juventus è alla finestra. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Le notizie del giorno, gli aggiornamenti

Emergono nuovi dettagli che riguardano il passato di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riporta il Mirror Kathryn Mayorga, la donna che lo ha accusato di stupro, avrebbe chiesto al calciatore della Juventus un risarcimento di 56 milioni di sterline. Il portoghese ha sempre rispedito al mittente le accuse della donna, ma nel 2010 aveva deciso di accordarsi per un risarcimento di 375mila sterline. Kathryn Mayorga ha deciso di tornare alla carica e Cristiano Ronaldo adesso dovrà risolvere un’altra grana. L’intenzione è quella di mettere il punto interrogativo ad una vicenda che ha portato al calciatore tanti problemi fuori dal campo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).