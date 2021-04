Le notizie del giorno, le condizioni di De Rossi. L’allenatore Grassadonia è svenuto in campo, la moglie di Inzaghi ricoverata

Tutte le notizie del giorno sul mondo del calcio italiano ed estero. Un’altra vittima nel mondo del calcio a causa del Covid-19. Il Bitonto calcio piange la morte di Ciccio Marrone, speaker del club: aveva appena 29 anni. L’uomo era ricoverato presso l’ospedale di Bari, la situazione è precipitata in pochi giorni. Sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia, degli amici e di tutti i parenti, ma anche per la squadra che sta disputando il campionato di Serie D. Non sarà facile tornare in campo dopo questa bruttissima notizia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il futuro di Mauro Icardi sarà di nuovo in Italia o in Premier League. E’ quanto confermato anche da L’Equipe nell’edizione odierna. “Mauro Icardi vuole lasciare il Psg: nel futuro Roma, Juve o la Premier League”, è quanto riferito nel dettaglio. La Roma avrebbe individuato nell’ex Inter il rinforzo ideale per sostituire Dzeko, il bosniaco è destinato a lasciare la Capitale al termine della stagione. Il sogno di Mauro Icardi si chiama però Juventus, l’argentino vorrebbe fare coppia con Cristiano Ronaldo. Si continuerà a lavorare ad uno scambio con Dybala, ma non è da escludere anche una trattativa separata. La pista Premier League al momento è più timida. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli aggiornamenti

Non è mancata la preoccupazione per le condizioni di salute di Daniele De Rossi, l’ex centrocampista della Roma è ricoverato in ospedale in seguito alle complicazioni per il Coronavirus. Il classe 1983 ha deciso di mandare un messaggio agli amici, De Rossi ha svelato tutti i dettagli. “Sono venuto perché avevo troppi sintomi che non andavano via, ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo però ce l’ho. Mi hanno detto soprattutto che se non fossi venuto… Non è uno stadio al limite, ma non è neanche un Covid da curare a casa”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono stati momenti di grande paura per le condizioni di salute dell’allenatore Grassadonia. Il tecnico è svenuto in campo durante il match del campionato di Serie B tra Brescia e Pescara, per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1: vantaggio dei padroni di casa con Jagiello, il pareggio è arrivato grazie a Dessena al 72′. Nel finale Grassadonia ha perso i sensi, immediato l’intervento dei sanitari con il trasferimento per accertamenti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La moglie di Simone Inzaghi è stata ricoverata in ospedale: Gaia Lucariello era stata colpita dal Coronavirus nei giorni scorsi, così come lo stesso allenatore della Lazio. La donna si trova attualmente allo Spallanzani di Roma in seguito all’emergere di una forte tosse. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).