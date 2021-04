Le notizie del giorno, l’indiscrezione dalla Spagna su Cristiano Ronaldo. Deferito Gasperini, rivoluzione al Real Madrid

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Florentino Perez è stato confermato come presidente del Real Madrid e si prepara a tornare grandissimo protagonista anche sul fronte calciomercato. L’obiettivo è chiudere le trattative per alcuni top player, in particolar modo si valutano diversi nomi per l’attacco. Si è pensato anche al ritorno di Cristiano Ronaldo, ma la soluzione che porta al portoghese non è al momento caldissima. Kylian Mbappé e Erling Haaland sono i sogni, si tratta dei due calciatori più forti del momento ed in grado di garantire gol a grappoli almeno per i prossimi 10 anni. Ovviamente bisognerà fare i conti con Psg e Borussia Dortmund ma il Real Madrid potrà contare su una disponibilità importante dal punto di vista economico. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il futuro di Cristiano Ronaldo si deciderà entro le prossime settimane. Il portoghese non è soddisfatto della stagione dei bianconeri, la rosa non è considerata all’altezza per provare a vincere tutto in Italia ed Europa. Cristiano Ronaldo è un calciatore competitivo e non accetta di arrivare secondo. Il nervosismo è ormai chiaro, come dimostra anche il gesto della maglia lanciata al termine della partita contro il Genoa. “Cristiano Ronaldo è stufo della Juventus”, è il titolo lanciato da As. Secondo le voci provenienti dalla Spagna, il calciatore avrebbe deciso di lasciare l’Italia al termine della stagione ed in particolar modo vorrebbe tornare al Real Madrid. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha violato l’art.3 comma 3 del codice e dovrà presentarsi davanti al tribunale nazionale antidoping il 10 maggio prossimo. L’allenatore rischia una squalifica con la possibilità di saltare le ultime tre partite di campionato più la finale di Coppa Italia contro la Juventus. L’episodio si è verificato il 7 febbraio scorso: al campo di allenamento dell’Atalanta si è presentato un ispettore per un controllo antidoping a sorpresa. Il comportamento di Gasperini ha indotto il procuratore Laviani a contestare l’infrazione, è stato proposto il patteggiamento ma l’allenatore dell’Atalanta ha rifiutato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).