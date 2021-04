Le notizie del giorno, l’indiscrezione sulla Superlega. La rivoluzione alla Juventus, scandalo scommesse in Serie D

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre italiane ed estero, non sono mancati i colpi di scena. La Superlega è ufficialmente sfumata, tutto è nato dal dietrofront della squadre inglesi, successivamente è arrivato anche quello delle spagnole e dell’Inter. Il presidente della Juventus Agnelli si è dovuto arrendere, il progetto è fallito. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo alla base del dietrofront ci sarebbero anche motivi di tipo economico: nel dettaglio un’offerta di denaro da parte della UEFA. Come conferma il quotidiano spagnolo, la Uefa avrebbe svolto un ruolo fondamentale nella decisione delle sei squadre inglesi tramite un’offerta economica, la cifra non sarebbe arrivata ai club spagnoli e nemmeno a quelli italiani. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il progetto del presidente Agnelli è dunque fallito. L’obiettivo di risollevare la squadre dal punto di vista economico è naufragato e adesso saranno necessarie nuove valutazioni. Nelle ultime ore si è parlato addirittura di dimissioni dalla Juventus, le voci per il momento non hanno trovato conferma ma non sono da escludere colpi di scena nei prossimi giorni. Come al solito il web si è scatenato e sono arrivate tantissime reazioni soprattutto su Twitter: spopola l’hashtag AgnelliOut. “Caro Agnelli fatti da parte, ti sei ridicolizzato”, scrive un utente. “Non abbiamo più credibilità”, ha scritto un altro tifoso. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).



Le notizie del giorno, gli aggiornamenti

Secondo quanto riporta Corriere.it l’esperienza di Agnelli alla guida della Juventus potrebbe essere giunta al capolinea. In prima linea per la sostituzione ci sarebbe il cugino Alessandro Nasi, vice presidente della società finanziaria Exor, la holding degli Agnelli, presieduta da John Elkann. Il 46enne è un manager molto stimato e recentemente è stato accostato anche alla Ferrari, si tratta di un profilo di grandissimo livello ed eventualmente in grado di guidare il club con buone possibilità di successo. Altre voci interessanti sulla Juventus, potrebbero tornare delle vecchie glorie: i nomi sono quelli di David Trezeguet, che studia da d.s. o Alessandro Del Piero, possibile vice presidente al posto di Pavel Nedved. L’addio di Agnelli potrebbe portare anche un cambio in panchina con l’addio di Andrea Pirlo: i nomi valutati sono principalmente quelli di Roberto Mancini e Luciano Spalletti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un vero e proprio terremoto nel campionato di Serie D che potrebbe portare pesantissime conseguenza anche dal punto di vista della classifica: nel mirino sono finite alcune partite considerate truccate. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il Procuratore Federale ha informato alcune società del raggruppamento meridionale ed alcuni tesserati su indagini su presunte gare truccate. Si tratta di un fascicolo di 32 pagine che ha come oggetto la “Trasmissione atti da parte della Procura della Repubblica di Enna in ordine a condotte di presunto illecito sportivo poste in essere da tesserati di società partecipanti al Campionato di Serie D 2019-20 (Girone I)”, tra i coinvolti anche dirigenti, allenatori, calciatori. Sarebbero 8 le squadre coinvolte: Acireale, Troina, San Tommaso, Gela, Licata, Rotonda, Alcamo e Marsala.