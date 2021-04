Le notizie del giorno, Luiz Adriano nella bufera. Scambio Juve-Milan, Simone Inzaghi positivo

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Sono in arrivo guai seri per l’ex Milan Luiz Adriano. Il calciatore del Palmeiras è risultato positivo al Coronavirus per la seconda volta in pochi mesi. Il brasiliano ha violato la quarantena per accompagnare la madre al supermercato e ha procurato un incidente: Luiz Adriano ha travolto un uomo con la bicicletta, il Palmeiras ha deciso di multarlo. La conferma è arrivata direttamente dall’attaccante con un messaggio pubblicato sui social: “ieri sono andato al supermercato del centro commerciale a portare mia madre che non sa guidare, senza lasciare la macchina e indossando sempre la mascherina, ma sono rimasto coinvolto in un incidente in cui una bicicletta ha colpito l’auto all’uscita del parcheggio. Sono rimasto sempre con la mascherina e lontano, ma non ho potuto fare a meno di fornire assistenza alla persona che ha subito l’incidente. Stanno tutti bene ma ho sbagliato, lo ammetto!”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Mino Raiola è l’agente di Romagnoli e Bernardeschi ed avrebbe proposto uno scambio. Il difensore è considerato uno dei migliori giocatori italiani nel suo reparto ma nel corso della stagione ha dovuto fare i conti con alti e bassi, la sua valutazione continua a rimanere alta. L’ex Fiorentina ha invece deluso le attese, è stato chiamato con continuità da Andrea Pirlo ma in poche occasioni ha risposto presente. Le sue qualità tecniche non sono in discussione, ma ha bisogno di continuità e di fiducia, il Milan può rappresentare la soluzione ideale. Le valutazioni potrebbero aggirarsi sullo stesso valore, la trattativa è destinata ad entrare nel vivo nelle prossime settimane. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Anche Simone Inzaghi è risultato positivo al Coronavirus, la conferma è arrivata dalla moglie, Gaia Lucariello, con una storia su Instagram. “Ci tenevo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia, dopo un tampone fatto a domicilio, è risultata positiva al coronavirus. Stiamo bene e in isolamento come da protocollo. Un abbraccio”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).