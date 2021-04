Le notizie del giorno, nuovo scandalo per Ibrahimovic. La furia di De Laurentiis ed i colpi della Juventus

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Si registra un retroscena che riguarda l’assemblea di Lega, il presidente De Laurantiis si è infuriato. Secondo quanto riporta ‘Il Corriere della Sera’ il patron azzurro, nella giornata di lunedì, aveva accusato la Figc di essere guidata da incompetenti e incapaci. Dopo il mancanto accordo sui diritti tv De Laurentiis è esploso: “Cosa mi interessa dei correttivi se non riportiamo la gente agli stadi? Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti”. Subito dopo è arrivata la reazione del presidente Dal Pino che ha chiesto la riapertura parziale degli stadi già dalle prossime partite del campionato di Serie A e non solo per gli Europei. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli aggiornamenti

Ibrahimovic è reduce dall’espulsione in campionato contro il Parma a causa delle proteste contro l’arbitro, poi alcune notizie pubblicate dalla stampa: l’accusa di aver ucciso un leone e quella del pranzo a Milano in zona rossa. Adesso una nuova vicenda che potrebbe portare conseguenze. La notizia arriva direttamente dalla Svezia, secondo quanto riporta Aftonbladet Zlatan avrebbe violato il codice etico Fifa e Uefa perché co-proprietario del marchio di scommesse sportive Bethard.com, con sede a Malta. Gli organi Fifa non permettono ai calciatori di avere interessi finanziari in aziende di questo genere. Nel mirino sarebbero finite sia le ultime gare di qualificazione mondiale sia i match di Europa League. Ibra rischia da una multa di circa centomila euro fino all’eventuale sospensione da tutte le attività legate al calcio per un massimo di tre anni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Juventus ha avviato alcune trattative con l’agente Mino Raiola, l’intenzione è quella di chiudere alcune operazioni nel mercato estivo. La squadra di Andrea Pirlo ha bisogno di rinforzi in tutte le zone del campo, dalla difesa al centrocampo ma anche in attacco. Il procuratore può contare su calciatori di assoluto livello e si pensa ad un ‘pacchetto’. In porta c’è Donnarumma, la trattativa con il rinnovo al Milan è ferma. La Juventus può contare su un portiere forte come Szczesny e la trattativa non è al momento calda. Diverso il discorso con il difensore Romagnola, si lavora ad uno scambio con Bernardeschi. Il grande sogno per il centrocampo è ovviamente Pogba, la trattativa non si preannuncia facile ma la Juventus ci proverà. Infine in attacco contatti per Kean, la Vecchia Signora pensa al ritorno del classe 2000. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).