Le notizie del giorno, paura per Smalling. Offerta dalla Serie A per Buffon, l’addio di Fonseca e De Zerbi

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Grande paura in casa Smalling, il calciatore della Roma è stato vittima di una rapina in casa. Secondo quanto ricostruito tre uomini sono entrati nell’abitazione del calciatore e hanno costretto ad aprire la cassaforte: sono stati rubati Rolex, gioielli e circa 300 euro in contanti. Sulla vicenda sta indagando la Polizia, in casa presente anche la moglie. Sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sarebbero stati individuati tre uomini, probabilmente italiani. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Fonseca ha confermato ancora una volta di essere un ottimo allenatore, ma è praticamente certo l’addio alla Roma al termine della stagione. Alla base della decisione qualche momento di tensione con l’ambiente, sia con i tifosi che con la dirigenza ma anche problemi dal punto di vista tecnico. Contatti con lo Spartak Mosca con l’intenzione di aprire un nuovo ciclo: la trattativa è ben avviata e la fumata bianca dovrebbe arrivare al termine della stagione. Un altro allenatore che potrebbe lasciare l’Italia è Roberto De Zerbi. Sul tecnico del Sassuolo è partito l’assalto Shakhtar Donetsk, l’ex Palermo e Benevento è tentato dall’esperienza all’estero e starebbe valutando con grande interesse la proposta. I giallorossi si sono messi alla ricerca di un allenatore, difficile la pista che porta a Massimiliano Allegri. Più facile arrivare a Maurizio Sarri, ma si valutano anche soluzioni all’estero: su tutti il nome che stuzzica di più è quello di Conceicao. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono arrivate già tante offerte dall’estero per Gigi Buffon, ma il portiere vorrebbe rimanere ancora in Serie A. L’intenzione del portierone è quella di giocare anche in Champions League ed una squadra pienamente in corsa per raggiungere l’obiettivo è l’Atalanta. Insieme potrebbero scrivere un capitolo ‘romantico’ della storia del calcio, i nerazzurri rappresentano ormai una realtà anche a livello europeo ed in campionato lottano per gli obiettivi più prestigiosi. L’operazione non si preannuncia facile, ma con un sacrificio da una parte e dall’altra la fumata bianca non è da escludere. La trattativa non è ancora partita ufficialmente, ma si tratta di una suggestione che potrebbe diventare realtà. L’Atalanta sembra intenzionata a sostituire Gollini con Buffon, i tifosi nerazzurri pensano in grande. E la Juventus valuta due nomi per il dodicesimo: Perin e Audero. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Era convinto che la sua fidanzata avesse una relazione con Mario Balotelli. E’ la storia di un 30enne di Brescia che è finito in Tribunale per maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni nei confronti della fidanzata. Era già stato raggiunto dal divieto di avvicinarsi alla vittima, adesso rischia 13 anni di carcere. Come riporta il ‘Giornale di Brescia’ la 31enne è stata più volte picchiata dal fidanzato a causa della gelosia. L’attaccante del Monza ha provato a difendere la ragazza, un faccia a faccia con l’aggressore sarebbe andato in scena all’interno di un locale. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).