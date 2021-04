Le notizie del giorno, quattro calciatori di Serie C accusati di stupro. Lutto in casa Sassuolo e il giallo Agnelli

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Una bruttissima storia che riguarda il campionato di Serie C. Quattro calciatori professionistici, all’epoca tesserati per la Virtus Verona sono stati accusati di stupro e un compagno di squadra nei guai per aver filmato i fatti. Sono stati rinviati a giudizio dal pm Elisabetta Labate: l’inchiesta è partita dopo la denuncia di una ragazza in seguito ad una serata passata tra il 18 e il 19 gennaio 2020. Secondo quanto riportato dalla ragazza, dopo aver bevuto birre e gin lemon, i calciatori l’avrebbero costretta ad avere rapporti sessuali non consenzienti. “Non mi sentivo bene, quando ho realizzato cosa stesse succedendo ho chiesto loro di fermarsi, non riuscivo ad opporre resistenza”. Come riporta il ‘Corriere del Veneto’ la versione dei ragazzi sarebbe quella di “rapporti sessuali assolutamente consenzienti”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un grave lutto ha colpito in Sassuolo, il club neroverde scenderà in campo con il lutto al braccio nella partita del campionato di Serie A contro la Sampdoria: è morto il vice-presidente Sergio Sassi. L’annuncio è arrivato direttamente dal club con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. “E’ oggi venuto prematuramente a mancare il nostro vice presidente Sergio Sassi, che per tanti anni è stato una colonna portante della storia del Sassuolo Calcio oltre ad essere uno stimatissimo imprenditore del comprensorio ceramico”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ ancora tensione per Andrea Agnelli, gli ultimi aggiornati sono arrivati da Dagospia che riporta un articolo de ‘Il Corriere della Sera’. “Andrea Agnelli, il più atteso della giornata, ha inviato in sua vece l’avvocato Cesare Gabasio e il Chief Revenue Officer Giorgio Ricci. Rimasti in religioso silenzio nelle quasi tre ore di assemblea. Le tensioni accumulate negli ultimi giorni sono state al centro dell’importante discorso di Paolo Dal Pino che, con tono fermo e severo, ha ripercorso passo dopo passo le tappe della sofferta vicenda dei fondi intrecciata, con il senno di poi, al blitz fallito della Superlega”. Poi altre due situazioni calde: “Sul banco degli imputati si sono seduti solo Beppe Marotta e Paolo Scaroni, amministratore delegato dell’Inter e presidente del Milan: presenti ma ben lontani dal proposito di rassegnare le dimissioni. Il grande manovratore del progetto che ha sconvolto il mondo del pallone ha scelto invece di non collegarsi alla video-riunione dei presidenti di serie A”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)