Le notizie del giorno, sospetti sul focolaio della Nazionale. La rescissione di Dzeko e Gasperini sul controllo anti-doping

Tutte le notizie del giorno sul mondo del calcio che riguardano il campionato italiano ed estero. Al ritorno dalla doppia trasferta contro Bulgaria e Lituania è scoppiato un focolaio in Nazionale, sono risultati positivi al Coronavirus membri dello staff e calciatori. Il sito Dagospia ha lanciato accuse sul comportamento degli azzurri. “Come nasce il focolaio azzurro? Cosa è successo nella doppia trasferta in Bulgaria e Lituania? Nel giro di una settimana una quindicina di uomini della Nazionale sono stati aggrediti dal virus. Non solo Bonucci, Verratti, Florenzi, Grifo, Sirigu, Cragno, Bernardeschi e Pessina, sono stati infettati diversi collaboratori del ct (tra cui De Rossi finito allo Spallanzani) e due dirigenti federali, i primi ad essere contagiati. Vista la rigorosa applicazione dei protocolli anti-Covid all’interno del gruppo squadra, i sospetti si sono appuntati sui comportamenti leggeri di qualche dirigente Figc. Magari tra Sofia e Vilnius un membro della spedizione azzurra ha approfittato di qualche ora di “libera uscita” per passare una notte allegra? Ah, saperlo…”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La stagione di Edin Dzeko è stata altalenante. Il contratto è in scadenza nel 2022, Dzeko è un classe 1986 quindi il valore di mercato non è sicuramente alto. La Roma non può pretendere una cifra alta per il cartellino, anzi sta pensando seriamente alla rescissione. L’obiettivo è quello di risparmiare 7,5 milioni dell’ingaggio. Il club della Capitale si è già messo alla ricerca del sostituto ed il nome in pole è sicuramente quello di Andrea Belotti. Il Gallo continua a confermarsi un ottimo attaccante e può rappresentare anche un buon colpo dal punto di vista economico. La valutazione del Torino si aggira sui 35-40 milioni di euro e non è da escludere l’inserimento di qualche contropartita. Per il momento non si sono registrati contatti significativi, le prossime settimane saranno caldissime. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’Atalanta si gioca tantissimo nel match di campionato contro la Juventus, le due squadre sono pienamente in lotta per la qualificazione in Champions League ed i bianconeri non potranno contare su Cristiano Ronaldo a causa di un infortunio. I nerazzurri sono una delle squadre più in forma. Prima del match ha parlato l’allenatore Gian Piero Gasperini, il tecnico ha affrontato l’argomento del suo deferimento al Tribunale Nazionale Antidoping per i presunti insulti all’ispettore della NADA (Organizzazione Nazionale Antidoping) durante il controllo a sorpresa nei confronti di un suo calciatore: “diamo fastidio a qualcuno? Non voglio fare dietrologia sulla questione”, ha obiettato il tecnico durante la conferenza stampa. “Posso solo dire che non c’è stata alcuna interruzione. Sul resto spiegherò tutto in udienza”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).