L’espulsione di Ibrahimovic, rosso diretto nel match Parma-Milan

Espulsione per Zlatan Ibrahimovic nella partita del campionato di Serie A tra Parma e Milan. Si sta giocando un match molto importante valido per il massimo campionato italiano, i rossoneri hanno l’obiettivo di mantenere il secondo posto in classifica mentre per i padroni di casa la situazione è sempre più complicata e la retrocessione vicina.

Doppio vantaggio della squadra di Stefano Pioli grazie alle reti messe a segno da Rebic e Kessie. Al 60′ il Milan rimane in 10 per l’espulsione di Ibrahimovic, proteste dello svedese con l’arbitro e rosso diretto. Ingenuità per l’attaccante.