Lewandowski può lasciare il Bayern Monaco: pronta ad aprirsi l’asta

Il futuro di Robert Lewandowski potrebbe essere lontano dal Bayern Monaco: è la bomba lanciata da alcuni giornali tedeschi. Il polacco è ancora uno degli attaccanti più forti in circolazione e il suo contratto con il club bavarese è in scadenza nel 2023. Si è confermato un grandissimo realizzatore ed è un giocatore in grado di fare reparto da solo: la media gol è veramente altissima. E’ ancora considerato come una stella per il reparto avanzato, si tratta di un classe 1988 e può garantire ancora stagioni ad altissimo livello. E’ un punto di riferimento per il Bayern Monaco, ma a sorpresa potrebbe materializzarsi al cessione al termine della stagione.

Il futuro di Lewandowski

Tanti club in Europa sono disposti a follie per assicurarsi le prestazioni di Lewandowski, il Bayern Monaco non ha intenzione di svendere il suo gioiello. La valutazione è alta, circa 80 milioni di euro. Secondo le ultime voci il polacco è finito nel mirino soprattutto dei club inglesi: Tottenham e Manchester United su tutti, con gli Spurs alla ricerca di un sostituto all’altezza da Kane. E’ circolata anche la candidatura della Juventus, ma la situazione che porta al club bianconero non è calda. Un pò più difficile un futuro in Spagna, mentre sembrano da escludere le piste in Bundesliga, nessuna squadra può permettersi l’ingaggio di un calciatore così forte.