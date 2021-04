L’infortunio di Chiesa, Juventus nei guai: il calciatore costretto al cambio contro l’Atalanta

L’infortunio di Federico Chiesa preoccupa la Juventus. Si sta giocando il big match della 31esima giornata del campionato di Serie A, i bianconeri sono in campo contro l’Atalanta in un vero e proprio scontro per la Champions League. La partita è scoppiettante, si registrano occasioni da una parte e dell’altra, a 30 minuti dal termine il risultato è ancora fermo sullo 0-0.

Al 58′ tegola per la Juventus, infortunio per Chiesa. L’ex Fiorentina si sta confermando uno dei migliori dei bianconeri, ma è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Al suo posto dentro Danilo. Lo stop non dovrebbe essere lungo, ma la situazione sarà più chiara nelle prossime ore.