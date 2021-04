L’infortunio di Cristiano Ronaldo, tegola Juventus: il portoghese salta l’Atalanta

La Juventus deve fare i conti con l’infortunio di Cristiano Ronaldo, tegola per l’allenatore Andrea Pirlo in vista della partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta. I bianconeri sono pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League, ma pensano soprattutto alla seconda posizione occupata dal Milan.

Nel match decisivo contro l’Atalanta, la Juventus non potrà contare sul suo migliore calciatore: Cristiano Ronaldo. Secondo quanto confermato dallo stesso Andrea Pirlo il portoghese si è fermato a causa di un problema al flessore. Il calciatore è a rischio anche per il turno infrasettimanale contro il Parma.