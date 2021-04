L’infortunio di Spinazzola: tegola per la Roma contro l’Ajax

L’infortunio di Spinazzola preoccupa la Roma. Si sta giocando l’andata dei quarti di finale di Europa League, i giallorossi in campo contro l’Ajax in una sfida fondamentale per la stagione. Nei primi minuti la gara è equilibrata, qualche occasione da una parte e dall’altra ma il match non si sblocca.

Al 28′ tegola per la Roma, infortunio per Spinazzola. Problema muscolare per l’esterno giallorosso che si è confermato ancora una volta uno dei migliori in campo. L’ex Juventus ha provato a rientrare in campo, ma dopo pochi minuti è stato costretto a chiedere il cambio. Al suo posto è entrato Calafiori, le condizioni di Spinazzola verranno valutate nelle prossime ore.