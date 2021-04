Lite in casa Chelsea, battibecco tra Rudiger e Kepa: l’ex Roma allontanato dall’allenamento

Non è un buon momento in casa Chelsea, i Blues sono reduci dalla pesantissima sconfitta contro il West Bromwich, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-5, in più lite tra Rudiger e Kepa. Vantaggio dei Blues con Pulisic, poi l’espulsione di Thiago Silva condiziona il match. La doppietta di Pereira ed i gol di Robinson e Diagne lanciano gli ospiti, Mount riaccende la fiammella ma è ancora Robinson a chiudere definitivamente i conti. Il Chelsea occupa la quarta posizione in classifica, valida per la qualificazione alla Champions League ma Tottenham, Liverpool e West Ham sono vicinissime.

Lite al Chelsea

Nel frattempo si è registrata una lite pesantissima in casa Chelsea. E’ scoppiata una rissa all’interno del gruppo, i protagonisti sono stati il portiere Kepa ed il difensore Rudiger. Secondo quanto riportato dal Telegraph si sarebbe verificato un duro scontro tra i due compagni, la lite sarebbe stata abbastanza violenta. Immediato l’intervento del tecnico Tuchel che ha allontanato l’ex Roma dall’allenamento. La squadra adesso dovrà affrontare il Porto in Champions League per i quarti di finale, una sfida che sarà fondamentale per la stagione dei Blues. E l’ambiente non è di certo dei migliori, lo spogliatoio del Chelsea sembra in parte spaccato.