Manchester United, blitz dei tifosi al centro di allenamento: “decidiamo noi quando giocate”

Il caos della Superlega ha portato problemi anche in casa Manchester United, i Red Devils hanno deciso di fare un passo indietro dopo le minacce della Uefa. La competizione è saltata e lo United è sicuramente una delle principali protagoniste del dietrofront. Nel frattempo un gruppo 20 tifosi ha bloccato l’ingresso del centro sportivo di Carrington, nel mirino è finita la proprietà. Sono stati esposti striscioni durissimi: “decidiamo noi quando giocate” e “Glazer Out”.

Il co-presidente Joel Glazer si è scusato pubblicamente dopo il passo indietro in Superlega, il Manchester United ha pubblicato un comunicato: “Questa mattina, intorno alle 9, un gruppo di circa 20 persone è entrato nel club con cartelli e striscioni. Alla fine Solskjaer è uscito per confrontarsi con i tifosi, che gli hanno chiesto come mai non abbia preso le distanze da quanto avvenuto nei giorni scorsi, soprattutto dopo che in passato si era espresso contro la proprietà dei Glazer”.