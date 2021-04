Manchester United-Roma, i tifosi caricano la squadra per la semifinale di Europa League: delirio a Trigoria [VIDEO]

La Roma si gioca una stagione. La squadra di Fonseca si prepara per la partita d’andata della semifinale di Europa League, di fronte un avversario molto forte come il Manchester United che ha già eliminato il Milan. La stagione dei giallorossi è stata nel complesso altalenante. Il distacco dalla vetta della classifica, occupata dall’Inter, è addirittura di 24 punti, la Roma è fuori anche dalla possibilità di concludere la stagione al quarto posto, il distacco è di 11 punti.

L’unico modo per tornare in Champions League è tramite l’Europa League, la possibilità di alzare un trofeo così importante è affascinante. Il percorso in Europa è stata entusiasmante per la squadra di Fonseca, adesso dovrà confermarsi anche in semifinale. I tifosi sono al fianco della squadra, circa 1000 tifosi hanno deciso di incitare la squadra con cori, fumogeni e striscioni. I calciatori hanno ringraziato e sono più carichi che mai con l’intenzione di realizzare una vera e propria impresa. Il VIDEO dei tifosi della Roma.