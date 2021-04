Si sta giocando l’andata della semifinale di Europa League tra Manchester United e Roma, subito una tegola per Fonseca con l’infortunio del centrocampista Veretout. La stagione della compagine della Capitale è stata altalenante, in campionato il distacco è importante. In Europa è arrivata in semifinale, la Roma è in campo contro il club inglese.

Subito una tegola per i giallorossi che hanno registrato l’infortunio del centrocampista Veretout dopo 5 minuti, al suo posto dentro Villar. Appena 4 minuti più tardi ed i Red Devils passano in vantaggio con un gol di Bruno Fernandes. Poi un calcio di rigore per un tocco con la mano di Pogba, trasforma Lorenzo Pellegrini.