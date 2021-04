Marco Materazzi punzecchia: “la lotta Champions? Vedo male la Juventus”

Marco Materazzi continua a pungere la Juventus. La stagione dei bianconeri non è stato entusiasmante, l’obiettivo è quello di ottenere la qualificazione in Champions League, mentre in Europa è stata eliminata agli ottavi di finale da una squadra nettamente inferiore come il Porto. L’Inter si prepara a vincere lo scudetto, il campionato della squadra di Antonio Conte è stato veramente entusiasmante.

Nel frattempo Marco Materazzi continua a confermare l’odio nei confronti della Juventus e intervistato da ‘Il Mattino’ ha punzecchiato di nuovo i bianconeri: “Chi va in Champions? Vedo male la Juventus. Qualche settimana fa avrei detto che il Milan avrebbe perso punti, ma invece sta tenendo un ritmo importante e merita di andare in Champions. L’Atalanta va a tutta forza, mentre la Juventus è quella che vedo peggio. Il prossimo turno con Napoli-Inter e Atalanta-Juventus potrà essere molto importante”.