Milan-Sampdoria 1-1, le pagelle di CalcioWeb: apre Quagliarella, nel finale Hauge evita la sconfitta [FOTO]

Si è giocato il primo match della 29esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Milan e Sampdoria. Brutta prestazione della squadra di Stefano Pioli che si allontana quasi definitivamente dallo scudetto, la stagione dei blucerchiati è positiva. Nel primo tempo la sfida è equilibrata e la svolta si registra nel secondo tempo. Ingenuità di Theo Hernandez che perde un pallone sanguinoso, è bravissimo Fabio Quagliarella a superare Donnarumma con un pallonetto. Pochi minuti e la squadra di Ranieri rimane in 10 per l’espulsione di Adrien Silva. Nel finale è Hauge a ristabilire la parità con una giocata ottima. Occasione anche per Calhanoglu, ma Audero respinge. Poi il palo di Kessie. Finisce 1-1, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Milan-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 6.5; Saelemaekers 5.5 (dal 46′ Kalulu 6), Kjaer 6, Tomori 6.5, T. Hernandez 5; Kessie 5.5, Bennacer 5.5 (dal 60′ Tonali 6); Castillejo 5.5 (dal 74′ Hauge 6.5), Calhanoglu 5.5, Krunic 5.5 (dal 60′ Rebic 6); Ibrahimovic 5.5. All. Pioli

Sampdoria (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 7, Tonelli 6.5, Colley 7, Augello 6.5 (dall’89’ Yoshida s.v.); Candreva 6.5 (dal 90′ Leris s.v.), Thorsby 6.5, Adrien Silva 4.5, Damsgaard 6.5 (dal 90′ Verre s.v.); Quagliarella 7 (dall’84’ Keita s.v.), Gabbiadini 6.5 (dal 62′ Askildsen 6). All. Ranieri