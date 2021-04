Mondiali in Qatar del 2022: alla Rai i diritti esclusivi, tutti i dettagli

Arrivano interessanti aggiornamenti in vista dei Mondiali in Qatar del 2022. L’Italia è impegnata nella qualificazione e l’inizio di avventura è partita alla grande, l’obiettivo è quello di staccare il pass al più presto, il tecnico Roberto Mancini è stato protagonista di un lavoro veramente ottimo. Nel frattempo la Rai si è assicurata i diritti televisivi, la notizia è stata comunicata dalla Fifa. La Rai ha ricevuto i diritti audiovisivi per piattaforme, televisione, canali digitali e radio: oltre a coprire tutte le 64 partite in diretta proporrà anche la ripetizione dei momenti salienti e programmi di reportage e interviste. Nel dettaglio trasmetterà un minimo di 28 partite, tra cui quella di apertura, la finale e le due semifinali.