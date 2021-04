Napoli, De Laurentiis è una furia: “blocco il campionato e vi denuncio tutti”

E’ andata in scena l’assemblea di Lega e si sono verificati momenti di grande tensione. Un argomento molto caldo è sempre quello dei diritti tv, DAZN si è assicurato le partite per il prossimo triennio ed i tifosi saranno costretti ad attivare ben tre abbonamenti per seguire tutte le partite. I club hanno dovuto fare i conti anche con gravi problemi dal punto di vista economico, l’inizio della pandemia ha peggiorato una situazione già molto difficile. Gli introiti si sono ridotti all’osso, in particolar modo la chiusura degli stadi non è andata giù alla maggior parte dei presidenti del massimo campionato italiano.

La furia del presidente De Laurentiis

Nel frattempo si registra un retroscena che riguarda l’assemblea di Lega, il presidente De Laurantiis si è infuriato. Secondo quanto riporta ‘Il Corriere della Sera’ il patron azzurro, nella giornata di lunedì, aveva accusato la Figc di essere guidata da incompetenti e incapaci. Dopo il mancanto accordo sui diritti tv De Laurentiis è esploso: “Cosa mi interessa dei correttivi se non riportiamo la gente agli stadi? Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti”. Subito dopo è arrivata la reazione del presidente Dal Pino che ha chiesto la riapertura parziale degli stadi già dalle prossime partite del campionato di Serie A e non solo per gli Europei.