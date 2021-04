Napoli, la Champions League e poi Spalletti: De Laurentiis prepara una squadra da primi posti

Il Napoli si conferma una delle squadre più forti del campionato di Serie A e le ultime prestazioni sono state veramente positive. La squadra di Gennaro Gattuso è pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League ed il successo in trasferta contro il Torino ha avvicinato tantissimo all’obiettivo. Gli azzurri occupano la terza posizione alle spalle di Inter e Atalanta e nelle ultime settimane sono stati protagonisti di una rimonta veramente entusiasmante. La squadra è reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite e la prossima sfida contro il Cagliari sarà fondamentale per avvicinarsi ancora di più all’obiettivo. E’ bagarre per gli ultimi tre posti Champions con Atalanta, Napoli, Juventus, Milan e Lazio pienamente in corsa.

Il Napoli di… Spalletti

Le possibilità di conferma per Gennaro Gattuso nella prossima stagione sono minime. L’allenatore è stato autore di un lavoro eccezionale: è riuscito nell’impresa di ricompattare l’ambiente, di regalare un ottimo calcio alla squadra ma soprattutto di portare risultati. L’addio al termine della stagione sembra però inevitabile, alla base qualche battibecco con il presidente De Laurentiis. Il numero uno azzurro sta valutando alcuni nomi, sono stati sondati allenatori emergenti ma l’intenzione sembra quella di voler puntare su un tecnico ‘navigato’. Il nome che stuzzica di più la fantasia è quello di Luciano Spalletti, l’ex Inter ha intenzione di tornare in gioco e la panchina del Napoli è di altissimo livello. Il modulo 4-2-3-1 è sicuramente in grado di mettere in evidenza le qualità e le caratteristiche dei calciatori e dovrebbe arrivare qualche ritocchino sul mercato. I nomi che circolano sono quelli di Francisco Moreno, 22 anni, difensore centrale del Besiktas, ma di proprietà dell’Atletico Madrid e Kaio Jorge, 19 anni, nuova stella del Santos.