Paura in Austria: incendio allo stadio, i fuochi d’artificio colpiscono l’altoparlante [VIDEO]

Momento di tensione in Austria, lo stadio è andato in fuoco. I tifosi non possono entrare all’interno dell’impianto, ma decidono di aggregarsi all’esterno. Un episodio particolare si è verificato in occasione della partita tra Wacker e l’Austria Klagenfurt, valida per la venticinquesima giornata del campionato di seconda divisione austriaca.

Sono stati lanciati fuochi d’artificio all’esterno dello stadio, uno di questi ha colpito l’altoparlante ed è andato a fuoco. E’ scoppiato un vero e proprio incendio, l’arbitro è stato costretto ad interrompere il match per permettere l’ingresso dei vigili del fuoco. La partita è ripresa dopo 30 minuti e non si sono registrati danni particolari. In baso il VIDEO.