Paura per Falcao, brutto incidente in allenamento: operato per fratture facciali [FOTO]

Paura per il calciatore Radamel Falcao. Il calciatore del Galatasaray è stato vittima di un bruttissimo scontro di gioco durante l’allenamento, l’impatto con Akturkoglu è stato veramente terribile. L’ex Atletico Madrid ha avuto le conseguenze peggiori: diverse fratture facciali con il conseguente trasferimento in ospedale. Il Galatasaray è reduce dal pareggio casalingo contro il Karagumruk ed il rendimento in stagione è stato ben al di sotto delle aspettative. Nelle ultime tre partite ha conquistato solo un punto ed il distacco dal primo posto è aumentato. La distanza dal Besiktas è di otto punti, proprio come le giornate alla conclusione del campionato.

Il comunicato del Galatasaray su Falcao

Proprio il Galatasaray ha deciso di pubblicare un comunicato ufficiale proprio sulle condizioni di Falcao: “a seguito dello scontro avuto nel corso dell’allenamento odierno, sono state riscontrate fratture delle ossa facciali. Radamel Falcao, si è sottoposto a tutti gli esami presso l’ospedale Ulus Liv”. In serata Falcao è stato sottoposto ad un intervento per la riduzione delle fratture, con ogni probabilità sarà costretto a saltare qualche partita.