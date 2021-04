Perez confermato presidente del Real Madrid: pronti super colpi di calciomercato

Florentino Perez è stato confermato come presidente del Real Madrid e si prepara a tornare grandissimo protagonista anche sul fronte calciomercato. I Blancos stanno attraversando un momento veramente ottimo e sono in corsa per grandi obiettivi, l’allenatore Zinedine Zidane si è confermato come uno dei migliori in circolazione. In Liga spagnola è reduce da quattro vittorie consecutive, in particolar modo è stato decisivo il successo contro il Barcellona che ha permesso ai Blancos di accorciare ancora dalla vetta, il distacco dall’Atletico Madrid è di un solo punto. Sarà una corsa a 4 per il titolo con il Siviglia che può essere considerato incredibilmente in gioco. In Champions è vicinissima alla semifinale dopo il successo contro il Liverpool.

I colpi del Real Madrid

Il Real Madrid è uno dei club più importanti al mondo e tutti i calciatori vorrebbero indossare la maglia dei Blancos. La prossima estate dovrebbe regalare tantissime sorprese, l’intenzione di Perez è quella di costruire una squadra ancora più forte. L’obiettivo è chiudere le trattative per alcuni top player, in particolar modo si valutano diversi nomi per l’attacco. Si è pensato anche al ritorno di Cristiano Ronaldo, ma la soluzione che porta al portoghese non è al momento caldissima. Kylian Mbappé e Erling Haaland sono i sogni, si tratta dei due calciatori più forti del momento ed in grado di garantire gol a grappoli almeno per i prossimi 10 anni. Ovviamente bisognerà fare i conti con Psg e Borussia Dortmund ma il Real Madrid potrà contare su una disponibilità importante dal punto di vista economico.