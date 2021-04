Ranking Fifa, che scatto dell’Italia: la rinascita dopo l’arrivo di Mancini

La decisione di affidare la panchina dell’Italia a Roberto Mancini è stata decisiva, a beneficiarne è stato anche il Ranking Fifa. Gli azzurri sono impegnati nei match di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, le prime tre partite sono state veramente incoraggianti: la Nazionale italiana ha conquistato 9 punti frutto di tre vittorie (tutte con lo stesso risultato di 2-0) contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Il mancato accesso ai Mondiali del 2018 è un lontano ricordo, la squadra adesso gioca bene, ma soprattutto conquista risultati positivi. Il nuovo Ct ha compattato l’ambiente e si è affidato ai calciatori giusti, la squadra è formata da un mix tra giovani ed esperti.

Il Ranking Fifa

Il percorso alle qualificazioni ai Mondiali è stato veramente entusiasmante e l’Italia si candida ad essere protagonista ai prossimi Europei e Mondiali. Nel frattempo gli azzurri continuano a scalare posizioni per quanto riguarda il Ranking Fifa: l’Italia si trova adesso al settimo posto ed in un colpo ha recuperato ben tre posizioni: superate Argentina, Uruguay e Messico. Dopo l’esperienza con Ventura in panchina, la Nazionale italiana era precipitata al ventunesimo posto, il merito del Mancio è stato quello di recuperare ben 14 posizioni. Al primo posto continua a rimanere il Belgio, sul podio Francia e Brasile.