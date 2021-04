Ranking Uefa, la Roma orgoglio italiano: il club italiano recupera posizioni

La Roma è l’unica squadra italiana ancora in corsa in Europa, la squadra di Fonseca ha staccato il pass per la semifinale di Europa League e si candida ad essere un’assoluta protagonista con la possibilità di raggiungere la finale. Il doppio scontro con il Manchester United non si preannuncia dei più facili, ma lo stesso Milan ha dimostrato di poter mettere in difficoltà i Red Devils. Il rendimento in Champions League di Atalanta e Lazio è stato comunque positivo nonostante l’eliminazione in Champions ma contro squadre del calibro di Real Madrid e Bayern Monaco, discorso opposto per Inter e Juventus che sono uscite rispettivamente alla fase a gironi e agli ottavi contro il Porto.

Il Ranking Uefa

Il Ranking Uefa è sempre un argomento di grande interesse per gli appassionati di calcio, il salto in alto più importante è stato quello della Roma grazie al rendimento positivo delle ultime partite. Nonostante l’eliminazione in Champions League, continua a guidare la classifica il Bayern Monaco, a completare il podio ci sono due squadre spagnole: il Real Madrid ed il Barcellona. La prima squadra italiana è la Juventus, i bianconeri hanno accumulato lo stesso punteggio del Manchester City. Poi Atletico Madrid, Psg e Manchester United. Chiudono la top 10 Liverpool e Arsenal. Nelle prime 100 posizioni ci sono 9 squadre italiane. Scatto importante della Roma che si trova in 14esima posizione, Inter 26esimo, Atalanta 27esima, Milan 53esimo. Presenti anche Lazio, Torino, Fiorentina e Sassuolo.

1. Bayern 134.000

2. Real Madrid 126.000

3. Barcellona 122.000

4. Manchester City 120.000

4. Juventus 120.000

6. Atlético Madrid 115.000

7. Paris Saint-Germain 113.000

8. Manchester United 109.000

9. Liverpool 101.000

10. Arsenal 98.000

10. Siviglia 98.000

12. Chelsea 92.000

13. Borussia Dortmund 90.000

14. Roma 88.000

14. Tottenham 88.000

16. Porto 87.000

17. Ajax 82.500

18. Shakhtar 79.000

19. Lione 76.000

20. Napoli 74.000

26. Inter 53.000

27. Atalanta 50.500

34. Lazio 44.000

53. Milan 31.000

99. Torino 14.916

99. Fiorentina 14.916

99. Sassuolo 14.916