Real Madrid-Liverpool allo stadio Alfredo Di Stefano: perché non si gioca al Bernabeu

Real Madrid e Liverpool sono in campo per l’andata dei quarti di finale di Champions League, la gara si sta disputando allo stadio Alfredo Di Stefano e non al Bernabeu. Si tratta di una partita tra due squadre candidate alla vittoria finale, i Blancos sono in grande rimonta in Liga spagnola mentre la stagione dei Reds è stata ben al di sotto delle aspettative.

La gara si sta disputando allo stadio Alfredo Di Stefano, situato presso il centro sportivo di Valdebebas. Il motivo? Il Bernabeu è sottoposto a lavori di ristrutturazione e per questo motivo i Blancos sono costretti a giocare le partite casalinghe presso il centro di allenamento. La scelta del Real Madrid è stata quella di approfittare della chiusura degli stadi a causa del Coronavirus e mettere a nuovo il Bernabeu.