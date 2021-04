Serie A, i pronostici della 34ª giornata: Napoli-Cagliari preannuncia spettacolo

Si torna in campo per la 34ª giornata del campionato di Serie A, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva per gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Nel primo match lo Spezia proverà a conquistare punti per la salvezza contro l’Hellas Verona, poi in campo l’Inter con l’intenzione di vincere anche contro il Crotone. In serata il Milan, la squadra di Stefano Pioli non può permettersi un passo falso in casa contro il Benevento. La Lazio è alla ricerca di punti Champions League contro il Genoa. Fiorentina e Atalanta in trasferta contro Bologna e Sassuolo, sfida fondamentale tra Napoli e Cagliari. Non può sbagliare la Juventus con l’Udinese, la Sampdoria con la Roma. Chiude Torino-Parma.

Serie A, i pronostici della 34ª giornata

CROTONE-INTER 2 + OVER 1,5 – I nerazzurri sono lanciati verso la vittoria dello scudetto, i calabresi sono il fanalino di coda e per la retrocessione manca solo la matematica.

MILAN-BENEVENTO 1 + OVER 1,5 – La squadra di Stefano Pioli è in difficoltà e rischia seriamente di non qualificarsi in Champions League. I rossoneri hanno un solo risultato a disposizione.

LAZIO-GENOA OVER – Si affrontano due squadre in forma, in particolar modo i biancocelesti puntano la qualificazione in Champions League. Si preannunciano tanti gol.

NAPOLI-CAGLIARI GOAL – E’ una partita aperta a qualsiasi risultato. Gli azzurri sono in lotta per la Champions, i sardi per la salvezza. Sarà una partita aperta.

SASSUOLO-ATALANTA OVER – E’ la sfida più interessante del prossimo weekend tra due squadre che giocano un calcio scoppiettante. E’ più importante per la compagine di Gasperini.

UDINESE-JUVENTUS 2 – La squadra di Pirlo è reduce dal deludente pareggio contro la Fiorentina, le ultime prestazioni non sono state all’altezza e con l’Udinese non è concesso un passo falso.

LE ALTRE PARTITE: