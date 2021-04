Serie A, la corsa Champions: il calendario a confronto, Juve e Milan rischiano la debacle

La 33esima giornata del campionato di Serie A ha rimescolato le carte per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League. Sono tre le squadre che si confermano in grandissima forma: si tratta di Atalanta, Lazio e Napoli che al momento sono le favorite per far compagnia all’Inter, Juventus e Milan sono infatti in grossa difficoltà dal punto di vista fisico e tecnico. L’Atalanta continua a regalare spettacolo, la squadra di Gasperini è reduce dal nettissimo successo casalingo contro il Bologna, vittorie convincenti anche di Lazio e Napoli che hanno avuto la meglio rispettivamente di Milan e Torino. Brutto ko dei rossoneri mentre la squadra di Andrea Pirlo non è andata oltre il pareggio contro la Fiorentina.

La corsa Champions, il calendario a confronto

ATALANTA 68 PUNTI – La squadra di Gasperini si sta confermando su altissimi livelli, non è più una sorpresa ma una grandissima realtà. E’ una delle squadre che gioca il miglior calcio in Italia e in Europa e gli attaccanti sono veramente devastanti, come dimostrano anche i 5 gol rifilati al Bologna. Il calendario può essere considerato favorevole, nelle prossime quattro si deciderà la stagione dell’Atalanta, l’intenzione è arrivare allo scontro diretto contro il Milan già sicura della qualificazione.

Sassuolo-Atalanta

Parma-Atalanta

Atalanta-Benevento

Genoa-Atalanta

Atalanta-Milan

NAPOLI 66 PUNTI – Il presidente De Laurentiis dovrebbe pensare seriamente di confermare Gattuso anche per la prossima stagione. Il rendimento delle ultime partite è stato ben al di sopra delle aspettative e la squadra gioca un bellissimo calcio. La grinta è un marchio di fabbrica delle squadre di Ringhio, ma il tecnico è migliorato tantissimo anche dal punto di vista tattico. Nelle prossime giornate sarà chiamato da sfide contro squadre in lotta per raggiungere la salvezza.

Napoli-Cagliari

Spezia-Napoli

Napoli-Udinese

Fiorentina-Napoli

Napoli-Hellas Verona

JUVENTUS 66 PUNTI – E’ la squadra più forte del campionato, ma anche quella più in difficoltà. La scelta di affidare la panchina ad Andrea Pirlo non ha portato gli effetti sperati, il rischio concreto è quello di fallire la qualificazione in Champions League e sarebbe in danno incredibile dal punto di vista tecnico ed economico. Il calendario regala due partite insidiose, i bianconeri dovranno vedersela con squadre come Inter e Milan ma anche le trasferte contro Udinese, Sassuolo e Bologna non sono assolutamente da sottovalutare.

Udinese-Juventus

Juventus-Milan

Sassuolo-Juventus

Juventus-Inter

Bologna-Juventus

MILAN 66 PUNTI – E’ in crisi ed il girone di ritorno non è stato sicuramente all’altezza. La sconfitta contro la Lazio è stata anche sfortunata, ma i rossoneri non si sono confermati all’altezza dei biancocelesti. Nelle ultime settimane sono emersi tutti i limiti di una squadra con qualche buona individualità, l’assenza di Ibrahimovic è risultata decisiva in una compagine con pochi calciatori leader. Il calendario è insidioso con le sfide a Juventus, Torino, Cagliari e Atalanta, assolutamente da non fallire il prossimo match contro il Benevento.

Milan-Benevento

Juventus-Milan

Torino-Milan

Milan-Cagliari

Atalanta-Milan

LAZIO 61 PUNTI – Deve recuperare la partita contro il Torino e potenzialmente può trovarsi a due punti dalla zona Champions League. La netta vittoria contro il Milan ha rimesso tutto in gioco, Simone Inzaghi può contare su un gruppo veramente eccezionale che si esalta nei momenti chiave delle partite. Il calendario può essere considerato favorevole, la gara più insidiosa è il derby contro la Roma.