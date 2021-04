Serie A, la corsa Champions League. Cinque squadre in corsa per tre posti, il calendario a confronto

La 32esima giornata del campionato di Serie A si è conclusa con il botto, sono arrivate indicazioni soprattutto in chiave Champions League: la Roma ha strappato un punto all’Atalanta mentre lo scatto più importante è stato sicuramente quello del Napoli, la squadra di Gennaro Gattuso ha dominato in lungo ed in largo contro la Lazio. Tre punti preziosi per la Juventus contro il Parma, la squadra di Pirlo ha ribaltato l’iniziale svantaggio, tonfo casalingo per il Milan contro il Sassuolo, la situazione del club rossonero si è complicata tantissimo. L’unica squadra che sembra fuori dai giochi è la Roma, per il resto si preannuncia grande bagarre.

MILAN 66 PUNTI – Sembra la compagine più in difficoltà di quelle in lotta per la Champions League. La squadra scoppiettante che aveva sorpreso tutti sembra un lontano ricordo, sono emersi problemi nelle ultime partite dal punto di vista fisico e tecnico. La sconfitta contro il Sassuolo è pericolosissima per la classifica ed il distacco dal quinto posto è di appena tre punti. Le prossime tre partite si preannunciano da brividi, soprattutto quelle contro Lazio e Juventus.

LAZIO-MILAN

MILAN-BENEVENTO

JUVENTUS-MILAN

ATALANTA 65 PUNTI – E’ lanciatissima verso la qualificazione in Champions League. La superiorità dimostrata contro la Roma è stata imbarazzante, solo l’espulsione di Gosens ha permesso ai giallorossi di raggiungere il pareggio. La squadra gioca a meraviglia ed è una delle migliori anche a livello europeo. Il calendario è sicuramente favorevole, la strada sembra in discesa.

ATALANTA-BOLOGNA

SASSUOLO-ATALANTA

PARMA-ATALANTA

JUVENTUS 65 PUNTI – L’11 di Andrea Pirlo ha riscattato la sconfitta contro l’Atalanta, la prestazione con il Parma non è stata comunque entusiasmante. La Juventus sembra in netta difficoltà dal punto di vista del gioco e fisico ed è in corsa grazie soprattutto alle giocate individuali. Il calendario dà una mano nelle prossime due giornate, poi qualche insidia.

FIORENTINA-JUVENTUS

UDINESE-JUVENTUS

JUVENTUS-MILAN

NAPOLI 63 PUNTI – Insieme all’Atalanta è la squadra più in forma del campionato. La prestazione nello scontro diretto contro la Lazio è stata da stropicciarsi gli occhi. La squadra gioca bene ed in attacco può contare su calciatori di altissimo livello. Il calendario nelle prossime sfide è sicuramente favorevole.

TORINO-NAPOLI

NAPOLI-CAGLIARI

SPEZIA-NAPOLI

LAZIO 58 PUNTI – E’ reduce dalla brutta prestazione contro il Napoli, il ko ha rallentato la corsa verso l’obiettivo Champions League. La squadra di Simone Inzaghi deve recuperare la sfida contro il Torino e può rilanciarsi per il quarto posto. Nel prossimo match scontro da brividi contro il Milan.