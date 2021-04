Serie A, la corsa Champions League: è bagarre. Tre squadre per cinque posti, il calendario a confronto

La 31esima giornata del campionato di Serie A ha fornito nuove interessanti indicazioni per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan si conferma al secondo posto, la squadra di Stefano Pioli ha superato il Genoa con il risultato di 2-1. La sfida più importante è stata quella tra Atalanta e Juventus, la compagine di Gasperini ha vinto con il risultato di 1-0 grazie al gol dalla distanza realizzato da Malinovskyi. La Lazio deve recuperare ancora la gara contro il Torino ed è pienamente in corsa dopo il successo contro il Benevento. Il ko della Roma ha complicato la corsa dei giallorossi che sembrano voler puntare tutto sull’Europa League, ottimo pareggio del Napoli contro la capolista Inter.

Serie A, la corsa Champions League

MILAN 66 PUNTI – Non è sicuramente la squadra più in forma, ma i rossoneri guardano le dirette avversarie dall’alto, il secondo posto dà molta fiducia in vista delle prossime partite. La gara contro il Genoa non è stata entusiasmante ed i tre punti conquistati rischiano di diventare decisivi. Le prossime due partite saranno molto importanti, prima il match casalingo contro il Sassuolo, poi lo scontro diretto contro la Lazio.

MILAN-SASSUOLO

LAZIO-MILAN

MILAN-BENEVENTO

ATALANTA 64 PUNTI – E’ una squadra veramente incredibile, merito dell’allenatore Gasperini che ha creato un gruppo compatto. Ennesima prova di forza dei nerazzurri che hanno superato la Juventus, si tratta della quinta vittoria consecutiva in campionato. L’Atalanta è ormai un punto di riferimento per le squadre italiane ed è sicuramente favorita per la corsa Champions. Il calendario regala la sfida alla Roma, poi match alla portata.

ROMA-ATALANTA

ATALANTA-BOLOGNA

SASSUOLO-ATALANTA

JUVENTUS 62 PUNTI – Insieme all’Inter è la squadra più forte del campionato, ma anche quella più in difficoltà. La sconfitta contro l’Atalanta può risultare pesantissima per la corsa Champions League, la mancata qualificazione sarebbe drammatica da un punto di vista economico. Alla portata le prossime tre partite, sarà fondamentale conquistare 9 punti.

JUVENTUS-PARMA

FIORENTINA-JUVENTUS

UDINESE-JUVENTUS

NAPOLI 60 PUNTI – Si conferma in un buon momento, la partita contro l’Inter è stata più che positiva. Gli azzurri hanno conquistato un punto prezioso per la classifica e si giocheranno tutto nelle prossime sfide. Il calendario regala partite difficili contro squadre in lotta per obiettivi importanti.

NAPOLI-LAZIO

TORINO-NAPOLI

NAPOLI-CAGLIARI

LAZIO 58 PUNTI – E’ in un periodo di forma fantastico. La squadra di Simone Inzaghi è reduce da cinque vittorie consecutive. Deve recuperare la partita contro il Torino e le prospettive sono veramente interessanti. Fondamentali le prossime due gare.