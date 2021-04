Serie A, la corsa Champions League: le prime 7 non sbagliano, Atalanta-Juventus può decidere tanto. Il calendario a confronto

Tantissime emozioni nella 30esima giornata del campionato di Serie A, in particolar modo sono arrivate indicazioni per quanto riguarda la corsa alla Champions League. Sono addirittura sei le squadre in gioco per tre posti, le prossime partite saranno sicuramente decisive. L’ultimo turno ha regalato un primato interessante, tutte le prime 7 squadre della classifica hanno conquistato i tre punti. Già certo della qualificazione l’Inter, i nerazzurri sono ad un passo anche dalla vittoria dello scudetto e per l’ufficialità è solo questione di tempo. Per il resto si preannuncia una vera e propria bagarre, dal Milan alla Roma sono tutte coinvolte in una bellissima corsa dal secondo al quarto posto.

I dettagli sulla corsa Champions League

MILAN 63 PUNTI – La risposta più importante è stata quella del Milan. I rossoneri erano reduci dalla brutta prestazione contro la Sampdoria e sul campo del Parma si sono riscattati. E’ arrivata una risposta da grande squadra ma la compagine di Stefano Pioli non può accontentarsi, le rivali non sbagliano un colpo ed il quarto posto non è certo. Il calendario è positivo nelle prossime due partite con gare casalinghe alla portata: Genoa e Sassuolo.

JUVENTUS 62 PUNTI – La squadra di Andrea Pirlo è tornata competitiva dopo un periodo di smarrimento. Le prestazioni contro Benevento e Torino sono un lontano ricordo, i bianconeri si sono riscattati contro Napoli e Genoa. I 6 punti conquistati permettono di guardare con fiducia anche al secondo posto ma la Juventus non deve correre l’errore di abbassare la guardia. La rosa è sicuramente in grado di conquistare tantissimi punti nelle prossime sfide, moltissimo si deciderà nella gara contro l’Atalanta.

ATALANTA 61 PUNTI – Insieme all’Inter è la squadra più in forma del campionato. E’ reduce da quattro vittorie consecutive, l’ultima sul difficile campo della Fiorentina. L’11 di Gasperini gioca ormai a meraviglia e può raggiungere traguardi prestigiosi. Le prossime due partite saranno decisive contro dirette concorrenti, prima la Juventus poi la Roma.

NAPOLI 59 PUNTI – Gli azzurri hanno riscattato la sconfitta contro la Juventus e si sono rilanciati in classifica. Il Napoli ha vinto in trasferta contro la Sampdoria in una sfida insidiosa. La rosa è sicuramente competitiva per chiudere la stagione nei primi quattro posti, Gattuso è un bravo allenatore. L’ostacolo è rappresentato dal calendario, in particolar modo la sfida contro l’Inter sembra proibitiva, ma comunque aperta a qualsiasi risultato.

LAZIO 55 PUNTI – Sono quattro le vittorie consecutive ed il rendimento non è assolutamente da sottovalutare. Il blitz contro il Verona si è registrato all’ultimo assalto grazie ad un gol di Milinkovic-Savic. La prossima partita sarà contro il Benevento, poi la difficile trasferta a Napoli.

ROMA 54 PUNTI – La squadra di Fonseca è tornata al successo dopo tre giornate, la prestazione contro il Bologna non è stata entusiasmante. E’ ancora in corsa in Europa League e questo potrebbe condizionare il rendimento in campionato. Il calendario regala la partita contro il Torino, poi il match difficilissimo contro l’Atalanta.