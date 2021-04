Serie A, la svolta: sì ai playoff e riduzione dei club professionistici

E’ stata una giornata caldissima per il mondo del calcio italiano. Non si è parlato solo di Superlega, è stata infatti introdotta una norma contro la competizione, i club partecipanti saranno esclusi dal campionato. Altri argomenti caldi riguardano la riforma dei campionati: si è registrata una netta accelerata per due riforme molto importanti: l’introduzione dei playoff e la riduzione delle squadre professionistiche. L’intenzione è quella di non affollare il calendario e lasciare più spazio alle squadre per proteggere le partite importanti.

Sull’argomento playoff ha parlato Gravina: “Mi dispiace solo di aver sbagliato i tempi visto che ne avevo parlato due anni fa. Ai playoff ci pensa la Premier League, speriamo che questo possa favorire una riflessione anche all’interno di questo mondo. Poi mi dite se sono favorevole o meno ai playoff, vi dico favorevolissimo. Ma è chiaro che ci confronteremo tutti sul progetto. Comunque si deve partire dal fatto che ogni componente dovrà rinunciare a qualcosa, non è possibile fare le riforme pensino sempre che riguardano solo gli altri”.



Sul fronte del pubblico Gravina ha confermato di avere chiesto la deroga per poter contare sul pubblico nella finale di Coppa Italia del 19 maggio fra Atalanta-Juventus. Fallito il tentativo per Roma-United di Europa League.