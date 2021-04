Serie B, Empoli-Chievo posticipata: la partita non si gioca

Si sta giocando la 32 esima giornata del campionato di Serie B, la stagione è ormai nella fase decisiva per gli obiettivi di promozione, playoff e salvezza, nel frattempo la sfida tra Empoli e Chievo non si disputerà. Le due squadre sono in lotta per obiettivi veramente importanti della classifica, l’Empoli è la principale candidata alla vittoria finale, mentre il Chievo ha bisogno di punti per la qualificazione ai playoff.

Empoli-Chievo non si gioca

Nel frattempo la sfida tra Empoli e Chievo non si disputerà. I padroni di casa sono infatti in quarantena precauzionale dopo gli oltre 10 calciatori positivi nel gruppo squadra, si tratta di 11 calciatori e 2 dello staff tecnico. Il Chievo si presenterà regolarmente in campo, si attenderà 45 minuti per poi ufficializzare l’assenza dell’Empoli. Inizialmente si potrebbe procedere con lo 0-3 a tavolino, ma le possibilità di giocare la partita sono alte.