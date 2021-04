Simy nella storia, battuto anche Martins: pronta l’asta nella prossima sessione di mercato

Stagione eccezionale Simeon Tochukwu Nwanko, detto Simy. Grandissime soddisfazioni dal punto di vista personale, dopo la doppietta messa a segno contro il Parma il nigeriano è salito a quota 19 gol confermandosi uno dei migliori bomber del campionato di Serie A. Solo due calciatori hanno fatto meglio e non si tratta di giocatori normali, stiamo parlando di Cristiano Ronaldo e Lukaku. Ma le reti di Simy sono molto più pesanti perché realizzate in una squadra nettamente inferiore rispetto a Juventus e Inter. Il Crotone ha vinto contro il Parma, ma il destino verso la retrocessione è praticamente segnato.

Il futuro di Simy

Il futuro di Simy non sarà certamente in terra calabrese, in estate si preannuncia una vera e propria asta. Il contratto del nigeriano è in scadenza nel 2022 ed il Crotone può chiedere una cifra alta per il cartellino e riuscirà a realizzare sicuramente una plusvalenza. Dopo la doppietta contro il Parma è entrato nella storia: i gol in stagione sono 19, in totale 29 in Serie A. E’ diventato il calciatore nigeriano con più reti nella storia del campionato italiano, superato “Oba Oba” Martins fermo a 28. In estate si preannuncia una vera e propria asta, Simy potrebbe fare al caso di tutte le squadre di media-alta classifica.