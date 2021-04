Superlega, Cairo contro Agnelli e Marotta. Le squadre a rischio esclusione e le intenzioni di Inter, Juventus e Milan

“È un attentato alla salute di una associazione come la Lega: se uno come Marotta, a.d. dell’Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito, e deve vergognarsi”. Sono le durissime dichiarazioni del presidente del Torino Urbano Cairo, al telefono con l’Ansa. Il caso spinoso è quello della nascita della Superlega, competizione in grado di favorire squadre come Inter, Juventus e Milan. “Tu sei a.d. dell’Inter, società che ha concepito con altre 11 il progetto Superlega, non puoi rimanere a rappresentare la Serie A in Figc perché stai attentando alla vita di una associazione. Il progetto non andrà in porto, ma chi lo ha concepito sta attentando alla lega di Serie A e per questo tradimento deve dimettersi e vergognarsi. E la stessa cosa vale per Agnelli”.

Cairo rincara la dose: “sembra che il progetto l’abbiano depositato il 10 gennaio, quindi gli ho detto durante la riunione ‘come puoi venire qui a parlare di solidarietà quando hai sabotato la trattativa coi fondi, sapendo già che stavi facendo la Superlega? Come puoi andare a trattare per l’operazione fondi quando stai già lavorando alla Superlega?’ Ma come si fa? È un tradimento, è da Giuda”.

Le intenzione di Inter, Juventus e Milan

E’ andata in scena la riunione in videoconferenza, l’argomento caldo è stato quello della Superlega: presenti anche Inter, Juventus e Milan. I tre club hanno confermato la volontà di non voler lasciare il campionato di Serie A. “Vogliamo continuare a giocare in Serie A”, è il messaggio mandato dai club.

L’estero

Chelsea, Real Madrid e Manchester City rischiano l’esclusione dalla prossima Champions League. E’ quanto dichiarato dal membro dell’esecutivo Uefa Jesper Moller ad un’emittente danese. “I club devono andarsene e mi aspetto che accada venerdì. Poi dovremo vedere come finire il torneo. Venerdì ci sarà un comitato esecutivo straordinario”. Le tre squadre sono qualificate per le semifinali di Champions League, solo il Psg non parteciperà alla Superlega.