Superlega, la bomba dalla Spagna: “la Uefa ha offerto denaro alle inglesi per ritirarsi”

La Superlega è ufficialmente sfumata, tutto è nato dal dietrofront della squadre inglesi, successivamente è arrivato anche quello delle spagnole e dell’Inter. Il presidente della Juventus Agnelli si è dovuto arrendere, il progetto è fallito. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo alla base del dietrofront ci sarebbero anche motivi di tipo economico: nel dettaglio un’offerta di denaro da parte della UEFA. Come conferma il quotidiano spagnolo, la Uefa avrebbe svolto un ruolo fondamentale nella decisione delle sei squadre inglesi tramite un’offerta economica, la cifra non sarebbe arrivata ai club spagnoli e nemmeno a quelli italiani. E’ sempre più giallo sulla Superlega, le ultime indiscrezioni sono veramente a sorpresa e non sono da escludere altri colpi di scena.