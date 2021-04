Superlega, la Premier League chiede le dimissioni dei dirigenti dei sei club inglesi

E’ sempre più caos per quanto riguarda la Superlega. Il progetto è fallito dopo pochissime ore, la competizione non prenderà il via ed è stata annullato dopo il dietrofront delle sei squadre inglesi. Continuano ad arrivare reazioni, tra accuse e risposte la situazione è incandescente. Nel frattempo i 6 dirigenti dei club inglesi che avevano promosso la Superlega sono stati invitati a dimettersi dai loro incarichi in Premier League.

Secondo la stampa britannica i dirigenti degli altri 14 club sono pronti a sfiduciarli: si tratta del vicepresidente esecutivo uscente del Manchester United, Ed Woodward, il presidente del Liverpool, Tom Werner, il presidente del Chelsea, Bruce Buck, l’amministratore delegato dell’Arsenal, Vinai Venkatesham e l’amministratore delegato del Manchester City, Ferrari Soriano.