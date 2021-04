Superlega, la risposta della Uefa: come cambia la Champions League

L’ufficialità della Superlega ha scatenato tantissime reazioni. Si tratta di una competizione in grado di portare importanti benefici dal punto di vista economico ai grandi club, mentre non è vista positivamente dalle piccole. Si preannuncia una vera e propria battaglia con la Uefa che ha minacciato pesanti sanzioni per le squadre partecipanti, tre del campionato italiano: Juventus, Inter e Milan. Nel frattempo è arrivata una contromossa per la Champions League, competizione che rischia di essere pesantemente penalizzata dall’introduzione della Superlega. Il Comitato esecutivo ha infatti votato all’unanimità il nuovo format: dal 2024 passerà da 32 a 36 squadre.

Come cambia la Champions League

Nel dettaglio Inghilterra, Spagna, Germania e Italia conserveranno quattro posti a testa, tre per la Francia. Le squadre qualificate saranno suddivise in 4 fasce secondo il Ranking. Prenderà il via un mini-campionato e ogni squadra disputerà 10 partite. Le prime otto si qualificheranno agli ottavi e le altre otto saranno scelte tramite spareggi tra le squadre classificate dal nono al 24esimo posto. Nessuna novità dagli ottavi di finale in poi. Il nuovo format è stato appoggiato con forza soprattutto dal Psg, il club francese ha deciso infatti di non partecipare alla Superlega. Il motivo è di tipo economico, il patron del club francese Al-Khelaifi avrebbe pagato milioni di dollari per i diritti delle partite di Champions League.