Superlega, Zidane risponde a Ceferin: “abbiamo il diritto di giocare la Champions League”

Zinedine Zidane pretende di giocare la semifinale di Champions League e non ha paura dopo il caos della Superlega. Il Real Madrid è protagonista di una stagione molto importante, in Liga spagnola è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Cadice che ha permesso di mantenere il distacco dall’Atletico Madrid, i punti di svantaggio dal primo posto sono appena tre e le prossime partite si preannunciano scoppiettanti. Un obiettivo importantissimo è quello della Champions League, i Blancos si sono qualificati per le semifinali e dovranno vedersela contro il Chelsea, il club spagnolo è nettamente favorito per il passaggio in finale.

Zidane mette le cose in chiaro

Nel frattempo Zinedine Zidane mette le cose in chiaro, le voci su una possibile esclusione del Real Madrid dopo il caos delle Superlega non spaventano l’allenatore. “Abbiamo il diritto di giocare la Champions League, è assurdo, e ci prepariamo per giocarla”, la replica nei confronti di Ceferin è durissima.

“Paura per l’arbitraggio? Nessuna. Hanno detto tante cose sull’argomento, ma giocheremo la nostra semifinale come ne abbiamo diritto”. Infine sul futuro: “vivo alla giornata, mi preoccupa l’oggi e non quel che succederà fra un mese o due. Devo pensare a finire bene la stagione, poi ne parleremo”.