La Liga è entrata nella fase decisiva, si è concluso lo scontro per il titolo tra Barcellona e Atletico Madrid. La sfida è stata scoppiettante e ha messo in mostra la qualità tecnica delle due squadre. Nel primo tempo la sfida è equilibrata, i blaugrana tengono il pallino del gioco mentre i Colchoneros provano a pungere in contropiede. L’occasione più importante è per Suarez, ma il portiere ter Stegen si supera, la risposta dei padroni di casa è affidata a Messi, il risultato non si sblocca.

Anche la ripresa prosegue sul filo dell’equilibrio, si registrano occasioni da una parte e dell’altra, più gol annullati. Nel finale il risultato non si sblocca, finisce 0-0. Il punteggio lascia tutto aperto per la corsa al titolo, l’Atletico Madrid mantiene due punti di vantaggio sul Barcellona, ma il Real Madrid può raggiungere la vetta.